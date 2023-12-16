Аграфена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1848 ст.
Сын: Савелий Павлович
Отец ребёнка: Павел Евсеевич
Абутьково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.07.1850 ст.
Сын: Никанор Павлович
Отец ребёнка: Павел Евсеевич
Чибичкино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Евсеевич
Смерть
Неизвестно