Аграфена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1848 ст.

Сын: Савелий Павлович

Отец ребёнка: Павел Евсеевич

Абутьково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.07.1850 ст.

Сын: Никанор Павлович

Отец ребёнка: Павел Евсеевич

Чибичкино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Евсеевич

Смерть
Неизвестно
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