Целовальников Валентин Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Целовальников Григорий Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Целовальников Александр Валентинович
Мать ребёнка: Целовальникова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Целовальников Вадим Валентинович
Мать ребёнка: Целовальникова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Целовальникова Валентина
Рождение ребёнка
02.11.1971
Дочь: Целовальникова Нелли Валентиновна
Мать ребёнка: Целовальникова Валентина
Смерть
Неизвестно