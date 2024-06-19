Целовальников Валентин Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целовальников Валентин Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Целовальников Григорий Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Целовальников Александр Валентинович

Мать ребёнка: Целовальникова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Целовальников Вадим Валентинович

Мать ребёнка: Целовальникова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Целовальникова Валентина

Рождение ребёнка
02.11.1971

Дочь: Целовальникова Нелли Валентиновна

Мать ребёнка: Целовальникова Валентина

Смерть
Неизвестно

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