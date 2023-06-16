Фолимон Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фолимон Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1700 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1740 г.р.
Около 1747 г.р.
Около 1752 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: Карп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Филипп Фолимонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Давыд Филимонов

Мать ребёнка: не указана

помещик Василий Васильев Хрущов
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Иван Фолимонов

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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