Фолимон Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: Карп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Филипп Фолимонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Давыд Филимонов
Мать ребёнка: не указана
помещик Василий Васильев Хрущов
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Иван Фолимонов
Мать ребёнка: не указана
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно