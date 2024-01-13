Колосовская Маргрита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосовская Маргрита

Колосовская Маргрита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосовский Никита Анатольевич

Отец ребёнка: Колосовский Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосовский Илья Анатольевич

Отец ребёнка: Колосовский Анатолий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосовский Анатолий Васильевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.