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Кочеткова Евдокия Александровна

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Место рождения

Романовка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

14.03.1919

Дата смерти

29.02.2004

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Романовка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.12.1938

Дочь: Вера Степановка

Отец ребёнка: Казаков Степан Алексеевич

Романовка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.07.1948

Сын: Казаков Александр Степанович

Отец ребёнка: Казаков Степан Алексеевич

имени Степана Разина, Лукояновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.09.1951

Сын: Казаков Владимир Степанович

Отец ребёнка: Казаков Степан Алексеевич

Романовка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.05.1957

Сын: Казаков Николай Степанович

Отец ребёнка: Казаков Степан Алексеевич

Романовка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Степан Алексеевич

Смерть
29.02.2004
Романовка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
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