Кочеткова Евдокия Александровна
Место рождения
Дата рождения14.03.1919
Дата смерти29.02.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1938
Дочь: Вера Степановка
Отец ребёнка: Казаков Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
25.07.1948
Сын: Казаков Александр Степанович
Отец ребёнка: Казаков Степан Алексеевич
имени Степана Разина, Лукояновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.09.1951
Сын: Казаков Владимир Степанович
Отец ребёнка: Казаков Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
18.05.1957
Сын: Казаков Николай Степанович
Отец ребёнка: Казаков Степан Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.02.2004