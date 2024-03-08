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Василий Романов

Место рождения

деревня Пятная, Ковжская волость, Череповецкий уезд (на 1913)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Роман

Мать: не указана

деревня Пятная, Ковжская волость, Череповецкий уезд (на 1913)
Рождение ребёнка
16.03.1907 ст.

Дочь: Марья Васильевна

Мать ребёнка: Марья Васильева

Рождение ребёнка
16.03.1907 ст.

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Марья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Васильева

Смерть
Неизвестно
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