Василий Романов
Место рождениядеревня Пятная, Ковжская волость, Череповецкий уезд (на 1913)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Роман
деревня Пятная, Ковжская волость, Череповецкий уезд (на 1913)
Рождение ребёнка
16.03.1907 ст.
Дочь: Марья Васильевна
Мать ребёнка: Марья Васильева
Рождение ребёнка
16.03.1907 ст.
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Марья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Васильева
Смерть
Неизвестно