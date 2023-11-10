Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Семеновна

Анна Семеновна

Место рождения

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Между 1825 и 1834

Пол

Женский

Отец

Около 1735 г.р.

Мать

Около 1734 г.р.

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Семен Петрович

Мать: Мария Ивановна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Догадина Марфа Максимовна

Отец ребёнка: Максим Семенович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Семен Максимович

Отец ребёнка: Максим Семенович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Палладий

Отец ребёнка: Максим Семенович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Фекла Максимовна

Отец ребёнка: Максим Семенович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Авдотья Максимовна

Отец ребёнка: Максим Семенович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Семенович

Смерть
Между 1825 и 1834
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close