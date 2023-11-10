Анна Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиМежду 1825 и 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Семен Петрович
Мать: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Догадина Марфа Максимовна
Отец ребёнка: Максим Семенович
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Семен Максимович
Отец ребёнка: Максим Семенович
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Палладий
Отец ребёнка: Максим Семенович
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Фекла Максимовна
Отец ребёнка: Максим Семенович
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Авдотья Максимовна
Отец ребёнка: Максим Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Семенович
Смерть
Между 1825 и 1834