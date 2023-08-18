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Мусихин Евдоким Дмитриев

Место рождения

Поч. вновь росчисной Машковцов, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

После 1717

Пол

Мужской

Отец

Около 1625 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1655 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Мусихин Дмитрий (Митка) Неустроев

Мать: не указана

Поч. вновь росчисной Машковцов, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Ксения

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Чистюнинской, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717
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