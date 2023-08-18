Мусихин Евдоким Дмитриев
Место рожденияПоч. вновь росчисной Машковцов, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиПосле 1717
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: Мусихин Дмитрий (Митка) Неустроев
Мать: не указана
Поч. вновь росчисной Машковцов, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мусихина Ксения
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Чистюнинской, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717