Łaszczyński Kazimierz — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Łaszczyński Kazimierz

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Между 1808 и 1814

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

1750 г.р.

Жена

1780 г.р.

Дети

Около 1810 г.р.
Около 1810 г.р.
1814 г.р.

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Łaszczyński Ignacy

Мать: Józefa

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Kazimiera

Мать ребёнка: Łaszczyńska Anna Ludwika

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Maria

Мать ребёнка: Łaszczyńska Anna Ludwika

Рождение ребёнка
1814

Сын: Łaszczyński Ignacy Jan

Мать ребёнка: Łaszczyńska Anna Ludwika

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Łaszczyńska Anna Ludwika

Смерть
Между 1808 и 1814
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