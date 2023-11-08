Łaszczyński Kazimierz
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиМежду 1808 и 1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Łaszczyński Ignacy
Мать: Józefa
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Kazimiera
Мать ребёнка: Łaszczyńska Anna Ludwika
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Maria
Мать ребёнка: Łaszczyńska Anna Ludwika
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Łaszczyńska Anna Ludwika
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Łaszczyńska Anna Ludwika
Смерть
Между 1808 и 1814