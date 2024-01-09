Аликина Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.2014
Сын: Самойлович Владимир Павлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.01.2018
Сын: Самойлович Михаил Павлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности