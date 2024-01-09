Аликина Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАликина Александра Сергеевна

Аликина Александра Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.2014

Сын: Самойлович Владимир Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.01.2018

Сын: Самойлович Михаил Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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