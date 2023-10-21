Шитова Ефросиния Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитова Ефросиния Иоанновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1884

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Шитов Василий Феодорович

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
07.03.1898

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Шитов Василий Феодорович

Андреевка, 452271, Россия
24.06.2017 разбирая фото метрической книги с. Андреевка, нашла запись №18 от 08.03.1898 о крещении Дарьи Васильевны Шитовой, которая родилась 07.03.1898. Отец с. Андреевка, запасной рядовой Василий... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитов Василий Феодорович

Смерть
Неизвестно
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