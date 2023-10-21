Шитова Ефросиния Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1884
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Шитов Василий Феодорович
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
07.03.1898
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Шитов Василий Феодорович
Андреевка, 452271, Россия
24.06.2017 разбирая фото метрической книги с. Андреевка, нашла запись №18 от 08.03.1898 о крещении Дарьи Васильевны Шитовой, которая родилась 07.03.1898. Отец с. Андреевка, запасной рядовой Василий... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно