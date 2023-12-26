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Перепечко Василий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перепечко Яков Васильевич

Мать: Перепечко Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перепечко Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Дробкова Евгения (Авгинья) Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перепечко Ефросия Васильевна

Мать ребёнка: Дробкова Евгения (Авгинья) Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Дробкова Евгения (Авгинья) Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перепечко Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Дробкова Евгения (Авгинья) Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перепечко Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Дробкова Евгения (Авгинья) Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перепечко Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Дробкова Евгения (Авгинья) Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перепечко Галина Васильевна

Мать ребёнка: Дробкова Евгения (Авгинья) Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перепечко Николай Васильевич

Мать ребёнка: Дробкова Евгения (Авгинья) Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перепечко Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Дробкова Евгения (Авгинья) Васильевна

Смерть
Неизвестно
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