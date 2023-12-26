Перепечко Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Перепечко Яков Васильевич
Мать: Перепечко Марина
Дочь: Перепечко Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Дробкова Евгения (Авгинья) Васильевна
Дочь: Перепечко Ефросия Васильевна
Мать ребёнка: Дробкова Евгения (Авгинья) Васильевна
Дочь: Григорьева Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Дробкова Евгения (Авгинья) Васильевна
Дочь: Перепечко Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Дробкова Евгения (Авгинья) Васильевна
Сын: Перепечко Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Дробкова Евгения (Авгинья) Васильевна
Сын: Перепечко Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Дробкова Евгения (Авгинья) Васильевна
Дочь: Перепечко Галина Васильевна
Мать ребёнка: Дробкова Евгения (Авгинья) Васильевна
Сын: Перепечко Николай Васильевич
Мать ребёнка: Дробкова Евгения (Авгинья) Васильевна
Сын: Перепечко Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Дробкова Евгения (Авгинья) Васильевна