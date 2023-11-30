Егоръ Димитріевъ Жерноклѣевъ Егор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоръ Димитріевъ Жерноклѣевъ Егор Дмитриевич

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

16.04.1885 ст.

Дата смерти

Около 1938

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Жена

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1885 ст.

Отец: Димитрій Андреевъ Сынъ Жерноклѣевъ Дмитрий Андреевич

Мать: Жерноклеева Евдокия Зиновьевна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
19.02.1912 ст.

Дочь: Толкачёва Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Жерноклеева Акулина Ивановна

Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
06.07.1913 ст.

Сын: Иоаннъ ​егоровъ Жерноклѣевъ Иван Егорович

Мать ребёнка: Жерноклеева Акулина Ивановна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Жерноклеев ? Егорович

Мать ребёнка: Жерноклеева Акулина Ивановна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Жерноклеева Анна Егоровна

Мать ребёнка: Жерноклеева Акулина Ивановна

Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: Жерноклеева Клавдия Егоровна

Мать ребёнка: Жерноклеева Акулина Ивановна

Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
14.07.1924

Сын: Жерноклеев Пётр Егорович

Мать ребёнка: Жерноклеева Акулина Ивановна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
25.12.1925

Дочь: Головкина Мария Егоровна

Мать ребёнка: Жерноклеева Акулина Ивановна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жерноклеева Акулина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Четвертной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
Около 1938
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