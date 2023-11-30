Егоръ Димитріевъ Жерноклѣевъ Егор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения16.04.1885 ст.
Дата смертиОколо 1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1885 ст.
Рождение ребёнка
19.02.1912 ст.
Дочь: Толкачёва Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Жерноклеева Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
06.07.1913 ст.
Сын: Иоаннъ егоровъ Жерноклѣевъ Иван Егорович
Мать ребёнка: Жерноклеева Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1915
Мать ребёнка: Жерноклеева Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Жерноклеева Анна Егоровна
Мать ребёнка: Жерноклеева Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: Жерноклеева Клавдия Егоровна
Мать ребёнка: Жерноклеева Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
14.07.1924
Мать ребёнка: Жерноклеева Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
25.12.1925
Дочь: Головкина Мария Егоровна
Мать ребёнка: Жерноклеева Акулина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Четвертной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1938