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Шибанов Александр Степанович

Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1923

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Шибанов Степан Дмитриевич

Мать: Шибанова Евдокия Павловна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1948
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