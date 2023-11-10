Шишкин Иван Яковлев
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Шишкин Яков Авдеев
Мать: Шишкина Мария Кононова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Шишкина Наталия Иванова
Мать ребёнка: Шишкина Федосия
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шишкин Петр Иванович
Мать ребёнка: Шишкина Федосия
Рождение ребёнка
1828
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шишкина Федосия
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Маремьяна Иванова
Мать ребёнка: Шишкина Федосия
Рождение ребёнка
1833
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шишкина Федосия
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Пестова Стефанида Иванова
Мать ребёнка: Шишкина Ирина Петрова
Рождение ребёнка
1843
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шишкина Ирина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкина Федосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкина Ирина Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858