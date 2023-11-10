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Шишкин Иван Яковлев

Место рождения

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1803

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

1783 г.р.

Мать

1778 г.р.

Жена

1810 г.р.
1799 г.р.

Дети

1815 г.р.
1825 г.р.
Скрыто настройками приватности
1832 г.р.
Скрыто настройками приватности
1840 г.р.

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Шишкин Яков Авдеев

Мать: Шишкина Мария Кононова

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Шишкина Наталия Иванова

Мать ребёнка: Шишкина Федосия

Рождение ребёнка
1825

Сын: Шишкин Петр Иванович

Мать ребёнка: Шишкина Федосия

Рождение ребёнка
1828

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишкина Федосия

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Маремьяна Иванова

Мать ребёнка: Шишкина Федосия

Рождение ребёнка
1833

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишкина Федосия

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Пестова Стефанида Иванова

Мать ребёнка: Шишкина Ирина Петрова

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишкина Ирина Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Федосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Ирина Петрова

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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