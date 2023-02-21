Коломенский Никифор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломенский Никифор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коломенский Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1923

Сын: Коломенский Виктор Никифорович

Мать ребёнка: Коломенская Анна Панкратовна

Украина, Ворошиловградская обл. г. Новодружевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дькова Евгения Никифоровна

Мать ребёнка: Коломенская Анна Панкратовна

Смерть
Неизвестно
Украина г. Рубежное
Похороны
Неизвестно
Украина г. Рубежное
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