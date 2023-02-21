Коломенский Никифор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коломенский Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1923
Сын: Коломенский Виктор Никифорович
Мать ребёнка: Коломенская Анна Панкратовна
Украина, Ворошиловградская обл. г. Новодружевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дькова Евгения Никифоровна
Мать ребёнка: Коломенская Анна Панкратовна
Смерть
Неизвестно
Украина г. Рубежное
Похороны
Неизвестно
Украина г. Рубежное