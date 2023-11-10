Военная служба

30.07.1917

Должность/Звание ефрейтор Воинская часть 411-й пехотный Сумский полк Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия госпиталь Дата события 30.07.1917 Тип документа Именные списки потерь Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914 - 1918) Опись №1, Именные списки потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 1914-1918 гг. (по полкам и бригадам) Дело Именные списки потерь солдат 411 пехотного Сумского полка Документ №6262, Список солдат 411 пехотного Сумского полка убитых, раненых, контуженных, умерших от ран и без вести пропавших с 15 июля по 1 августа 1917 года, Автор: 411-й пехотный Сумский полк, 1917-08-17