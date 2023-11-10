Кирсанкин Леонид Павлович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти20.08.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
20.08.1860
Рождение
1897
Отец: Кирсанкин Павел Дмитриевич
Мать: ?
Переселенец в Тобольскую губ и уезд с 1882г
Военная служба
30.07.1917
Должность/Звание ефрейтор Воинская часть 411-й пехотный Сумский полк Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия госпиталь Дата события 30.07.1917 Тип документа Именные списки потерь Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914 - 1918) Опись №1, Именные списки потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 1914-1918 гг. (по полкам и бригадам) Дело Именные списки потерь солдат 411 пехотного Сумского полка Документ №6262, Список солдат 411 пехотного Сумского полка убитых, раненых, контуженных, умерших от ран и без вести пропавших с 15 июля по 1 августа 1917 года, Автор: 411-й пехотный Сумский полк, 1917-08-17
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кирсанкин Петр Леонидович
Мать ребёнка: ?
СССР Омская обл.,Сорокинский р-н с.Лопатка
Военная служба
28.02.1942
Призван Сорокинским РВК Омской обл.,СССР ст.сержант 254 сд 421 осб СЗФ, Воронежский,Степной и 2 Укр.Ф
Военная награда
31.08.1942
Приказ № 210 издан ВС 27 А СЗФ о награждении медалью "За боевые заслуги"
ЦАМО РФ , Ф - 33-682524-885
Военная награда
01.11.1942
Приказ № 1437 издан ВС ЮЗФ о награждении орденом "Красной звезды"
ЦАМО РФ , Ф- 33-682525-92
Военная награда
08.05.1944
Приказ № 20/н издан ВС 73 ск 2 Укр.Ф о награждении орденом "Отечественной войны" 2ст
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-5381