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Дрягин Анатолий Сергеевич

Место рождения

г. Орша Витебской обл. БССР

Дата рождения

23.04.1941

Дата смерти

22.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1941

Отец: Дрягин Сергей Гаврилович

Мать: Жупикова Ольга Павловна

г. Орша Витебской обл. БССР
Рождение ребёнка
30.04.1967

Дочь: Дрягина Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Варгина Раиса Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варгина Раиса Владимировна

Смерть
22.05.1984
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