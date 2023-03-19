Дрягин Анатолий Сергеевич
Место рожденияг. Орша Витебской обл. БССР
Дата рождения23.04.1941
Дата смерти22.05.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1941
Отец: Дрягин Сергей Гаврилович
Мать: Жупикова Ольга Павловна
г. Орша Витебской обл. БССР
Рождение ребёнка
30.04.1967
Дочь: Дрягина Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Варгина Раиса Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.05.1984