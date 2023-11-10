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Шакиров Барый Шакирович

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.10.1900

Дата смерти

21.04.1971

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1900

Отец: Мухамедьяров Шакир

Мать: Мухамедьярова Гульсира

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1954

Сын: Шакиров Карим Барыевич

Мать ребёнка: Шакирова Хафиза Мурадымовна

Башкирская АССР, Сакаста
Рождение ребёнка
12.01.1961

Дочь: Аитбаева Райхана Барыевна

Мать ребёнка: Шакирова Хафиза Мурадымовна

д. Сакаста
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шакирова Хафиза Мурадымовна

Смерть
21.04.1971
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