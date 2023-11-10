Шакиров Барый Шакирович
Место рождения
Дата рождения27.10.1900
Дата смерти21.04.1971
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1900
Отец: Мухамедьяров Шакир
Мать: Мухамедьярова Гульсира
Рождение ребёнка
02.01.1954
Мать ребёнка: Шакирова Хафиза Мурадымовна
Башкирская АССР, Сакаста
Рождение ребёнка
12.01.1961
Дочь: Аитбаева Райхана Барыевна
Мать ребёнка: Шакирова Хафиза Мурадымовна
д. Сакаста
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.1971