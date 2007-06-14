Бикмухаметов Марс Ихсанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБикмухаметов Марс Ихсанович

Бикмухаметов Марс Ихсанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1964

Дата смерти

14.06.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бикмухаметова Энзуда Гаязовна

Рождение ребёнка
29.07.1985

Дочь: Гарипова Ландыш Марсовна

Мать ребёнка: Бикмухаметова Энзуда Гаязовна

Рождение ребёнка
12.10.1987

Сын: Бикмухаметов Марсель Марсович

Мать ребёнка: Бикмухаметова Энзуда Гаязовна

Смерть
14.06.2007

Мы используем куки для улучшения работы сайта.