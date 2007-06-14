Бикмухаметов Марс Ихсанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1964
Дата смерти14.06.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1985
Дочь: Гарипова Ландыш Марсовна
Мать ребёнка: Бикмухаметова Энзуда Гаязовна
Рождение ребёнка
12.10.1987
Сын: Бикмухаметов Марсель Марсович
Мать ребёнка: Бикмухаметова Энзуда Гаязовна
Смерть
14.06.2007