Баранов Тимофей Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Тимофей Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

17.11.1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Баранов Емельян

Мать: Баранова Ганна

Смерть
17.11.1943
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