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Баранов Тимофей Емельянович
Баранов Тимофей Емельянович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1907
Дата смерти
17.11.1943
Пол
Мужской
Отец
Баранов Емельян
Около 1870 г.р.
Мать
Баранова Ганна
Около 1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Баранов Емельян
Мать:
Баранова Ганна
Смерть
17.11.1943
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