Eero (Eero) S.S.Tütar — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Eero (Eero) S.S.Tütar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1906

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1906

Отец: Eero Anton

Мать: Eero Leenu

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