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Eero (Eero) S.S.Tütar
Eero (Eero) S.S.Tütar
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.10.1906
Пол
Женский
Отец
Eero Anton
1877 г.р.
Мать
Eero (Teras) Leenu
1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1906
Отец:
Eero Anton
Мать:
Eero Leenu
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