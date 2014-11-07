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Зеленцов Павел Дмитриевич
Зеленцов Павел Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Ухта
, Ухта, Республика Коми
Дата рождения
07.11.2014
Пол
Мужской
Отец
Зеленцов Дмитрий Валентинович
1983 г.р.
Мать
Зеленцова (Низова) Александра Александровна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.2014
Отец:
Зеленцов Дмитрий Валентинович
Мать:
Зеленцова Александра Александровна
Ухта
, Ухта, Республика Коми
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