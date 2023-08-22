Евфимов Софроний — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвфимов Софроний

Евфимов Софроний

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Павлов Евфимий

Мать: Евдокия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close