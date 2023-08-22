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Евфимов Софроний
Евфимов Софроний
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1857
Пол
Мужской
Отец
Павлов Евфимий
1821 г.р.
Мать
(Лаврентьева) Евдокия
1822 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец:
Павлов Евфимий
Мать:
Евдокия
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