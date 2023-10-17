Шашов Семен Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Шашов Василий Иванович
Мать: Шашова Дарья Сергеевна
Место жительства
С 31.12.1856
Камышино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По предписанию хозяйственного отделения Тобольской казенной палаты от 31.12.1856 г. за № 17828 отчислен из Мальково в сей же волости деревню Камышенскую
Место жительства
До 31.12.1856
По предписанию хозяйственного отделения Тобольской казенной палаты от 31.12.1856 г. за № 17828 отчислен из Мальково в сей же волости деревню Камышенскую
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно