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Шашов Семен Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Шашов Василий Иванович

Мать: Шашова Дарья Сергеевна

Место жительства
С 31.12.1856
Камышино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По предписанию хозяйственного отделения Тобольской казенной палаты от 31.12.1856 г. за № 17828 отчислен из Мальково в сей же волости деревню Камышенскую
Место жительства
До 31.12.1856
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По предписанию хозяйственного отделения Тобольской казенной палаты от 31.12.1856 г. за № 17828 отчислен из Мальково в сей же волости деревню Камышенскую
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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