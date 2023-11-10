Коваленко (Зуева) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Зуева) Ольга Николаевна

Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

23.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1962

Отец: Зуев Николай Васильевич

Мать: Зуева Нина Александровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.08.1982

Дочь: Агзамова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Добряков Александр Борисович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.12.1984

Сын: Добряков Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Добряков Александр Борисович

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