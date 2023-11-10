Коваленко (Зуева) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения23.12.1962
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1962
Отец: Зуев Николай Васильевич
Мать: Зуева Нина Александровна
Рождение ребёнка
27.08.1982
Дочь: Агзамова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Добряков Александр Борисович
Рождение ребёнка
29.12.1984
Сын: Добряков Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Добряков Александр Борисович