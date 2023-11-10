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Филиппов Геннадий Федорович

Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.07.1938

Дата смерти

24.07.1977

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1938

Отец: Филиппов Федор Кириллович

Мать: Филиппов Мария Ивановна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова Анна Дмитриевна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова Анна Дмитриевна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.07.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова Анна Дмитриевна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Анна Дмитриевна

Смерть
24.07.1977
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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