Филиппов Геннадий Федорович
Место рождения
Дата рождения09.07.1938
Дата смерти24.07.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1938
Отец: Филиппов Федор Кириллович
Мать: Филиппов Мария Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.1961
Рождение ребёнка
29.06.1962
Рождение ребёнка
21.07.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.07.1977