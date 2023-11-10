Кудряшова (Пятаева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова (Пятаева) Татьяна

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Место рождения

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.10.1962

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

1941 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности
1988 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1962

Отец: Пятаев Николай Гаврилович

Мать: Пятаева Лидия

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудряшов Владимир

Рождение ребёнка
19.09.1988

Дочь: Алла

Отец ребёнка: Кудряшов Владимир

Развод
Неизвестно

Муж: Кудряшов Владимир

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