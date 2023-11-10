Кудряшова (Пятаева) Татьяна
Место рождения
Дата рождения08.10.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1962
Отец: Пятаев Николай Гаврилович
Мать: Пятаева Лидия
Рождение ребёнка
25.01.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудряшов Владимир
Рождение ребёнка
19.09.1988
Дочь: Алла
Отец ребёнка: Кудряшов Владимир
Развод
Неизвестно
Муж: Кудряшов Владимир