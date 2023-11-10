(Тихонова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тихонова) Анна Федоровна

Место рождения

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

30.08.1905 ст.

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
30.08.1905 ст.

Отец: Тихонов Федор Петров

Мать: не указана

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1927

Дочь: Харитонова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Миронов Сергей Николаевич

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.06.1935

Дочь: Крутикова Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Миронов Сергей Николаевич

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1962
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