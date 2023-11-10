(Тихонова) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения30.08.1905 ст.
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1905 ст.
Отец: Тихонов Федор Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1927
Дочь: Харитонова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Миронов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
05.06.1935
Дочь: Крутикова Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Миронов Сергей Николаевич
Смерть
1962