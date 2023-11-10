Дыдалин Петр Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1932
Сын: Дыдалин Александр Петрович
Мать ребёнка: Дыдалина Наталья Андреевна
РСФСР, Горьковская область, г.Дзержинск
Рождение ребёнка
24.07.1934
Дочь: Таисья Петровна
Мать ребёнка: Дыдалина Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дыдалина Наталья Андреевна
Дзержинск
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Дыдалина Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
20.06.1946
Дочь: Казакова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Дыдалина Наталья Андреевна
РСФСР, Горьковская область, г.Дзержинск
Смерть
Неизвестно