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Дыдалин Петр Степанович

Место рождения

Елховка, Спасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Елховка, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1932

Сын: Дыдалин Александр Петрович

Мать ребёнка: Дыдалина Наталья Андреевна

РСФСР, Горьковская область, г.Дзержинск
Рождение ребёнка
24.07.1934

Дочь: Таисья Петровна

Мать ребёнка: Дыдалина Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1937

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Мать ребёнка: Дыдалина Наталья Андреевна

Дзержинск
Рождение ребёнка
1941

Сын: Дыдалин Гера Петрович

Мать ребёнка: Дыдалина Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
20.06.1946

Дочь: Казакова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Дыдалина Наталья Андреевна

РСФСР, Горьковская область, г.Дзержинск
Смерть
Неизвестно
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