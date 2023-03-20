Рождественский Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рождественский Дмитрий

Место рождения

Россия

Дата рождения

13.05.1850

Дата смерти

16.08.1911

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1850

Отец: Рождественский Прокопий

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
09.11.1886

Сын: Рождественский Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Рождественская Варвара Николаевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рождественский Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Рождественская Варвара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рождественская Варвара Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Настоятель храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в ивановском женском монастыре в Москве
Священнослужитель
Смерть
16.08.1911
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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