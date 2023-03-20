Рождественский Дмитрий
Место рожденияРоссия
Дата рождения13.05.1850
Дата смерти16.08.1911
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1850
Отец: Рождественский Прокопий
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
09.11.1886
Сын: Рождественский Петр Дмитриевич
Мать ребёнка: Рождественская Варвара Николаевна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рождественский Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Рождественская Варвара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Настоятель храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в ивановском женском монастыре в Москве
Священнослужитель
Смерть
16.08.1911
Похороны
Неизвестно