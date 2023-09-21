Мусин Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусин Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1962

Дочь: Султанбаева Клавдия Евгеньевна

Мать ребёнка: Мусина Макиян Казиевна

Рождение ребёнка
04.05.?

Дочь: Бикузина Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: Мусина Макиян Казиевна

Рождение ребёнка
23.10.?

Сын: Мусин Анатолий Евгеньевич

Мать ребёнка: Мусина Макиян Казиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусин Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Мусина Макиян Казиевна

Смерть
Неизвестно
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