Мусин Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1962
Дочь: Султанбаева Клавдия Евгеньевна
Мать ребёнка: Мусина Макиян Казиевна
Рождение ребёнка
04.05.?
Дочь: Бикузина Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: Мусина Макиян Казиевна
Рождение ребёнка
23.10.?
Сын: Мусин Анатолий Евгеньевич
Мать ребёнка: Мусина Макиян Казиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мусина Макиян Казиевна
Смерть
Неизвестно