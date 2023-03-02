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Ветошкин Дмитрий Викторович
Ветошкин Дмитрий Викторович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.01.1976
Пол
Мужской
Отец
Ветошкин Виктор Григорьевич
1948 г.р.
Мать
Ветошкина (Калинина) Ольга Васильевна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1976
Отец:
Ветошкин Виктор Григорьевич
Мать:
Ветошкина Ольга Васильевна
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