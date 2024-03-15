Крошкин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крошкин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крошкин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Крошкина Ольга Петровна

Рождение ребёнка
21.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крошкина Ольга Петровна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Смерть
2022

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