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Чевский Александр Иванович

Место рождения

Синдошский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Чевский Иван Павлович

Мать: Чевская Павла Феопемптовна

Синдошский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
До ?.07.1914
Состоял учителем 2-го Никольского Земского училища Кадниковского уезда.
Военная служба
С ?.08.1914
Мобилизован в действующую армию.
Образование
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую Духовную Семинарию.
Смерть
Неизвестно
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