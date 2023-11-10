Чевский Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Чевский Иван Павлович
Работа или профессия
До ?.07.1914
Состоял учителем 2-го Никольского Земского училища Кадниковского уезда.
Военная служба
С ?.08.1914
Мобилизован в действующую армию.
Образование
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую Духовную Семинарию.
Смерть
Неизвестно