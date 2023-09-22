Пушкарев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарев Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1979

Дочь: Пушкарева Инга Николаевна

Мать ребёнка: Пушкарева Татьяна Корнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкарева Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Пушкарева Татьяна Корнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарев Антон Николаевич

Мать ребёнка: Пушкарева Татьяна Корнеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Татьяна Корнеевна

Смерть
Неизвестно
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