Пушкарев Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1979
Дочь: Пушкарева Инга Николаевна
Мать ребёнка: Пушкарева Татьяна Корнеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкарева Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Пушкарева Татьяна Корнеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкарев Антон Николаевич
Мать ребёнка: Пушкарева Татьяна Корнеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно