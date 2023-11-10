Аристов Иван
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Военная служба
1942
призван Ульяновский РВК, Куйбышевская обл., Ульяновский р-н
Воинское звание гв. красноармеец; гв. рядовой. Воинская часть: 139 гвардейский артиллерийский полк 69 гвардейской стрелковой дивизии
Военная награда
04.08.1944
Медаль "За Отвагу" Приказ подразделения №: 15/н от: 04.08.1944 Издан: 139 гв. ап 69 гв. сд 2 Украинского фронта
Военная награда
18.09.1944
Медаль "За боевые заслуги" Приказ подразделения №: 7/н от: 18.09.1944 Издан: 69 гв. сд
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной Войны II степени
Смерть
Неизвестно