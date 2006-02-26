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Балаганчик Дмитрий Иннокентьевич
Балаганчик Дмитрий Иннокентьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.02.2006
Пол
Мужской
Отец
Балаганчик Иннокентий Гаврилович
1900 г.р.
Мать
Дьячкова Акулина Михайловна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.2006
Отец:
Балаганчик Иннокентий Гаврилович
Мать:
Дьячкова Акулина Михайловна
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