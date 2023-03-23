Долгов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгов Василий

Долгов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виталина

Мать ребёнка: Долгова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно

Мать ребёнка: Долгова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгова Вита

Мать ребёнка: Долгова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Александра

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