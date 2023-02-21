Дудина (Подомарёва) Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудина (Подомарёва) Анастасия Фёдоровна

Место рождения

д. Подомари Шабалинского района

Дата рождения

06.11.1906

Дата смерти

15.06.1991

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1906

Отец: Подомарев Фёдор

Мать: не указана

д. Подомари Шабалинского района
Рождение ребёнка
04.08.1931

Сын: Дудин Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Дудин Михаил

д. Шелемети Коротаевского с/с Свечинского района Кировской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудин Михаил

Смерть
15.06.1991
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