Дудина (Подомарёва) Анастасия Фёдоровна
Место рожденияд. Подомари Шабалинского района
Дата рождения06.11.1906
Дата смерти15.06.1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1906
Отец: Подомарев Фёдор
Мать: не указана
д. Подомари Шабалинского района
Рождение ребёнка
04.08.1931
Отец ребёнка: Дудин Михаил
д. Шелемети Коротаевского с/с Свечинского района Кировской области
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дудин Михаил
Смерть
15.06.1991