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Карпов Роман Александрович
Карпов Роман Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.01.1987
Пол
Мужской
Отец
Карпов Александр Иванович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ПБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1987
Отец:
Карпов Александр Иванович
Мать: не указана
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