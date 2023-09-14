Репин Егор возможно
Место рождениядеревня Бочиновка Усманского уезда Тамбовской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Бочиновка Усманского уезда Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
деревня Бочиновка Усманского уезда Тамбовской губернии
Смерть
Неизвестно