Клейн (Klein) Иоганнес Филипп (Joannes Philippus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клейн (Klein) Иоганнес Филипп (Joannes Philippus)

Место рождения

Шлеталь, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

14.06.1726

Дата смерти

21.01.1762

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1726

Отец: Клейн Иоганнес Венделин

Мать: Кесслер Анна Мария

Шлеталь, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
14.06.1726
Шлеталь, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
20.03.1762

Сын: Клейн Филипп

Мать ребёнка: Нейсс Оттилия

Шлеталь, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нейсс Оттилия

Смерть
21.01.1762
Шлеталь, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
23.01.1762
Шлеталь, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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