Клейн (Klein) Иоганнес Филипп (Joannes Philippus)
Место рожденияШлеталь, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения14.06.1726
Дата смерти21.01.1762
ПолМужской
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Место
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Рождение
14.06.1726
Отец: Клейн Иоганнес Венделин
Мать: Кесслер Анна Мария
Шлеталь, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
14.06.1726
Шлеталь, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
20.03.1762
Сын: Клейн Филипп
Мать ребёнка: Нейсс Оттилия
Шлеталь, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нейсс Оттилия
Смерть
21.01.1762
Шлеталь, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
23.01.1762
Шлеталь, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция