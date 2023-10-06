Зыкова Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыкова Анастасия Яковлевна

Зыкова Анастасия Яковлевна

Место рождения

с. Новополтавка, Ермаковского района, Красноярского края

Дата рождения

02.01.1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Новополтавка, Ермаковского района, Красноярского края
Рождение ребёнка
25.10.1953

Дочь: Зыкова Галина Валерьевна

Отец ребёнка: Зыков Валерий Иванович

с. Новополтавка, Ермаковского района, Красноярского края
Рождение ребёнка
01.05.1960

Дочь: Зыкова Евдокия Валерьевна

Отец ребёнка: Зыков Валерий Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close