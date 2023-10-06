Зыкова Анастасия Яковлевна
Место рожденияс. Новополтавка, Ермаковского района, Красноярского края
Дата рождения02.01.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Новополтавка, Ермаковского района, Красноярского края
Рождение ребёнка
25.10.1953
Дочь: Зыкова Галина Валерьевна
Отец ребёнка: Зыков Валерий Иванович
с. Новополтавка, Ермаковского района, Красноярского края
Рождение ребёнка
01.05.1960
Дочь: Зыкова Евдокия Валерьевна
Отец ребёнка: Зыков Валерий Иванович