Нарышкина Светлана Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарышкина Светлана Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Пол

Женский

Отец

Около 1920 г.р.

Мать

Около 1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Дюков Борис

Мать: Коровина Лидия Матвеевна

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