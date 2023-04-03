Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1898
Отец ребёнка: Конев Трофим Игнатьев
Усть-река, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
19.02.1900
Дочь: Евдокия Трофимова
Отец ребёнка: Конев Трофим Игнатьев
Смерть
Неизвестно