Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1898

Сын: Конев Матвей Трофимов

Отец ребёнка: Конев Трофим Игнатьев

Усть-река, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
19.02.1900

Дочь: Евдокия Трофимова

Отец ребёнка: Конев Трофим Игнатьев

Смерть
Неизвестно
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