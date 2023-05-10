Корнилов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнилов Михаил Петрович

Корнилов Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1955

Дочь: Прокофьева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Атанова Раиса Александровна

Рождение ребёнка
04.02.1962

Дочь: Синельникова Марина Михайловна

Мать ребёнка: Атанова Раиса Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close