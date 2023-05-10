Корнилов Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1955
Дочь: Прокофьева Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Атанова Раиса Александровна
Рождение ребёнка
04.02.1962
Дочь: Синельникова Марина Михайловна
Мать ребёнка: Атанова Раиса Александровна
Смерть
Неизвестно