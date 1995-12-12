Алексеева (Маркова) Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Маркова) Елизавета Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1911

Дата смерти

12.12.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
08.02.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1937

Сын: Алексеев Арнольд Иванович

Отец ребёнка: Алексеев Иван Васильевич

г Кузнецк
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Иван Васильевич

Смерть
12.12.1995
г Раменское
Похороны
Неизвестно
г Раменское
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