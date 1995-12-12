Алексеева (Маркова) Елизавета Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1911
Дата смерти12.12.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1937
Сын: Алексеев Арнольд Иванович
Отец ребёнка: Алексеев Иван Васильевич
г Кузнецк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеев Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1995
г Раменское
Похороны
Неизвестно
г Раменское