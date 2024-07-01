Сычов Терентий Мокиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСычов Терентий Мокиев

Сычов Терентий Мокиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1780 ст.

Дата смерти

1822 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1751 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1783 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780 ст.

Отец: Сычов Мокий Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сычова Ирина

Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.

Сын: Сычов Панфирий Терентиев

Мать ребёнка: Сычова Ирина

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Сын: Сычов Максим Терентиев

Мать ребёнка: Сычова Ирина

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.

Дочь: (Сычова) Соломония Терентиева

Мать ребёнка: Сычова Ирина

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1822 ст.
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.