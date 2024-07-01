Сычов Терентий Мокиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1780 ст.
Дата смерти1822 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780 ст.
Отец: Сычов Мокий Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сычова Ирина
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.
Мать ребёнка: Сычова Ирина
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Мать ребёнка: Сычова Ирина
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.
Дочь: (Сычова) Соломония Терентиева
Мать ребёнка: Сычова Ирина
Смерть
1822 ст.