Резиков Михаил Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резиков Михаил Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1897 ст.

Сын: Резиков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Резикова Анна Афанасьевна

Кривозеровка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резикова Анна Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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